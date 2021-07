Ferri: “Pioli ha dato un’identità al Milan. Le milanesi ancora protagoniste”

Riccardo Ferri, ex giocatore dell'Inter, ha parlato di Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Milanesi ancora protagoniste? Il suo pensiero

Riccardo Ferri, ex giocatore dell'Inter, ha parlato di Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Milanesi ancora protagoniste nella prossima stagione? Questo il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "Un grande allenatore deve dimostrare di esserlo anche in condizioni di difficoltà. Inzaghi ha fatto benissimo alla Lazio, ha dato un'identità alla squadra, così come Pioli. Per me le milanesi possono essere ancora protagoniste".