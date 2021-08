Ferrero: “Sono un tifoso della Roma, voglio che Damsgaard vada lì”

Massimo Ferrero spiazza tutti parlando di Mikkel Damsgaard: "Io tifo Roma, spero che il danese vada li". Obiettivo sfumato per il Milan?

Massimo Ferrero si coccola Mikkel Damsgaard : il Presidente della Sampdoria sa di avere tra le mani un gioiellino che in tanti vorrebbero. Il danese è stato autore di un ottimo Europeo con la maglia della sua nazionale, confermando quanto di buono fatto vedere durante l'ultima stagione in Serie A . Il Milan era sulle tracce del giocatore, ma la pista si è raffreddata viste le altissime pretese economiche di Ferrero .

Il Corriere dello Sport riporta le alcune parole del numero uno della Sampdoria, il quale ammette di tifare Roma e si augura che i giallorossi possano bussare alla porta per Damsgaard. Ecco le sue parole: "Se mi chiamano ci mettiamo d'accordo. Damsgaard è più forte di Xhaka. È un centrocampista di qualità, può giocare anche in quel ruolo. Sediamoci, basta che mi chiamino e una soluzione la troviamo. Xhaka non ci va alla Roma, allora a loro serve un altro centrocampista. Io voglio che vada alla Roma, sono romanista e Damsgaard sarebbe un grande rinforzo".