Ferrero: “La Superlega uccide un sogno. Agnelli? E’ un attore” | News

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ferrero ha ovviamente parlato della nascita della Superlega: "Andrea Agnelli è un grande attore. Gli abbiamo chiesto spesso cosa stesse accadendo ma lui ha sempre smentito. Non possono uccidere così lo sport più bello del mondo. La Super League è un danno anche per l'economia del Paese. Temo anche conseguenze per i giocatori e per la Nazionale di Roberto Mancini. Ho fatto i complimenti ad Agnelli perché è un genio. I 12 club fondatori devono rendere conto al popolo sovrano. Sono sicuri che i tifosi siano contenti? Cancellano la meritocrazia che è un concetto base. La Super League uccide un sogno. Quello di tifosi e Presidenti. La passione è il grande motore del calcio".