Ferrari: “Solo il Milan e altre due squadre danno più del 7% agli U-21”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Stadio Aperto' insieme a Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti, il noto procuratore sportivo Fabrizio Ferrari ha parlato dei giovani in Italia citando anche il Milan. "In Italia c'è troppa prudenza con i giovani? Ho perso l'opportunità di portare giocatori forti dalla Francia proprio per questo motivo. C'è una ricerca del CIES sull'utilizzo degli U - 21, e in Germania almeno dieci squadre danno loro il 7% del tempo complessivo. Sono solo tre, invece, in Italia: Verona, Cagliari e Milan, con dietro Bologna e poi Sassuolo. Se riesci invece ad applicare questa filosofia, e ogni anno ne lanci qualcuno, dai forza alla cultura e al giovane che sa di dover dare certe cose. Il calcio è cambiato, si va verso un gioco atletico sempre più esasperato ed è inevitabile far giocare sempre più i giovani".