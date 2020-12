Ferrari: “Il Milan crede nei giovani. Guardate Hauge… fa la differenza”

Ultime Notizie Milan News: Ferrari parla di Hauge

MILAN NEWS – Fabrizio Ferrari, operatore di mercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Ferrari ha parlato del momento che sta attraversando il Milan.

"Il Milan ha giocato due partite senza allenatore e anche quando è mancato Ibrahimovic ha avuto un cammino regolare. Dietro vedo Inter e Napoli che sta riuscendo a trovare una compattezza e solo la partita persa a tavolino ne ha rallentato il cammino. Primo in campionato? Premia lo scouting, un cambiamento di rotta che l'Italia deve fare. Il Milan ha dimostrato che prende Hauge, lo mette in campo e fa la differenza. E poi c'è la personalità di Ibra che traina i più giovani".