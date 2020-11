Ferrara: “Difficile che il Milan stia così in alto in primavera” | Serie A News

Ferrara non crede nel Milan da Scudetto: le sue parole

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, nonché allenatore della ‘Vecchia Signora‘, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni integrali di Ferrara alla ‘rosea‘.

Chi vincerà lo Scudetto? “Juventus, Inter e Napoli. Senza un ordine preciso. Ovviamente i bianconeri dopo nove titoli consecutivi restano la squadra da battere. Ma le squadre di Conte e Gattuso mi sembrano ben assortite”.

Il Milan terrà fino alla fine? “Giusto che cavalchino questo momento di entusiasmo, i risultati sono meritati, ma credo che sia difficile che possano restare così in alto in primavera. Del resto, credo che l’obiettivo del Milan sia entrare in Champions”.

Antonio Conte ed Andrea Pirlo riusciranno a risalire? “Le differenze attuali di classifica non sono abissali. E poi la Juventus è abituata ad infilare serie eccezionali. Ricordo che con Massimiliano Allegri nel 2015 partì anche peggio che in questo torneo. Ecco perché dico che le altre devono stare sul pezzo, prendere più vantaggio possibile oggi che i bianconeri stanno cercando nuovi equilibri. Dopo potrebbe essere troppo tardi”.

Chi sarà l’outsider? “Sono curioso di vedere la crescita del Sassuolo, la maggiore novità. Perché l’Atalanta ormai è una certezza. Anche la Roma è partita bene e non tralascerei la Lazio. Alla fine sono sette squadre ma soltanto quattro andranno in Champions e non per forza le altre avranno fallito. È lo sport”.

Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Romelu Lukaku: chi è il più decisivo? “Ibrahimovic perché ha trasformato mentalmente il Milan, oltre i gol”. CALCIOMERCATO MILAN, ECCO L’OFFERTA PER IL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>