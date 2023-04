Fenucci lancia la sfida al Milan: “Il Bologna non ha paura di nessuno”

In vista del match che andrà in scena allo stadio 'Renato Dall'Ara' sabato 15 aprile alle ore 15:00 e sarà valido per la 30ª giornata di Serie A tra Bologna e Milan ha parlato anche Claudio Fenucci. L'amministratore delegato dei rossoblù ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TG Regione Emilia-Romagna', sottolineando come il club allenato da Thiago Motta non abbia alcuna paura dei ragazzi di Stefano Pioli. Di seguito le sue parole a riguardo.