Felipe Melo non va per il sottile: l'ex centrocampista della Juventus ha parlato duramente di Kylian Mbappé, elogiando invece Leo Messi

"Mbappé è uno stupido. Ha segnato tre gol in finale ma l'Argentina è diventata campione e Messi è il migliore del mondo. Ha ancora molto da imparare, non può parlare di calcio sudamericano". Mbappé, qualche mese fa, aveva affermato che il calcio sudamericano "non è molto sviluppato".