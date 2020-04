Felipe Melo: “Ho chiesto ad Ibrahimovic di venire al Palmeiras”

NEWS MILAN – L’ex centrocampista dell’Inter Felipe Melo ha rilasciato un’intervista al canale YouTube Allianz Parque: ecco degli aneddoti su Zlatan Ibrahimovic.

Queste le sue parole: “Mi ha chiamato quando era al Milan e quanto era al PSG, avevo quasi chiuso, poi alla fine sono andato al Galatasaray. Poi ci siamo visti a Miami, abbiamo parlato. Non siamo amici, ma ha affetto per me. Gli ho chiesto di venire al Palmeiras ma sto ancora aspettando una risposta”.

Questa, invece, l’interessante diretta tra Marco Simone e Mauro Suma: quanti aneddoti>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓