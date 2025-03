Federico: “La Serie C un laboratorio per i ragazzi. Sul Milan Futuro…”

Intervistato a Tuttoc.com, Sandro Federico ha parlato del campionato di Serie C e delle seconde squadre come il Milan Futuro: "La Serie C è il vero laboratorio per la prospettiva che può dare ai ragazzi. Lo hanno capito anche le grandi squadre, non a caso l'Inter si sta preparando a lanciare la seconda squadra. L'Atalanta ha valorizzato tanti giovani anche quest'anno con l'Under 23, ma anche il Milan ha lanciato dei ragazzi di prospettiva pur non facendo un campionato esaltante. La Primavera, anche se di alto livello, non ha mai un livello sufficiente per preparare i giocatori al grande salto in Serie A o in B".