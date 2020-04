Federico Giampaolo: “Marco aveva bisogno di più tempo al Milan”

ULTIME NEWS MILAN – Federico Giampaolo, ai microfoni del ‘Corriere Adriatico’, ha parlato dell’avventura al Milan del fratello Marco. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi confronto spesso con lui e mi dispiace che la sua avventura al Milan si sia conclusa prematuramente. Da fuori non è mai agevole avventurarsi in giudizi, ma avrebbe meritato più tempo permettere in pratica le sue idee e forse l’organico costruito non era congeniale al suo modo di giocare. Era stato avviato un nuovo progetto che richiedeva pazienza per essere sviluppato. L’esonero dopo una vittoria in trasferta ha lasciato tanto amaro in bocca, ma questi sono i rischi dell’allenatore. Merita altre opportunità”. Intanto Gianluigi Donnarumma vuole rimanere al Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓