Calciomercato Milan – Donnarumma vuole restare in rossonero: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Gianluigi Donnarumma sarà ancora il Milan? Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini non ci sono dubbi che la volontà del classe 1999 sia questa. Ecco alle sue dichiarazioni: “Per quanto riguarda Donnarumma quando rinnovò il contratto nel 2017 era un campioncino in procinto di esplodere, ora invece è un campione esploso e quindi è normale che sia lui che il suo agente Mino Raiola abbiano la volontà di cercare un contratto importante per la carriera. Se questo sarà possibile nel Milan, Donnarumma probabilmente sarebbe il più contento di tutti perchè è molto legato a questa squadra essendoci cresciuto e diventando un giocatore importantissimo. Considera Milano la sua città e in questo senso la priorità di Donnarumma sarà il Milan”.

"Qualora Donnarumma e il Milan stesso dovessero capire che questo non è possibile a quel punto Raiola andrebbe a sondare una serie di squadre che nel passato si erano presentate alla finestra per Donnarumma. Possono essere il Real Madrid, il Psg ma anche la stessa Juventus per una valutazione intorno ai cinquanta di milioni di euro".