Federica Fontana: “Il Milan deve spendere per comprare grandi campioni”

Federica Fontana, tifosa del Milan, ha detto la sua sul mercato rossonero e su cosa serve al Diavolo per vincere in Europa, oltre che sulla nuova proprietà. Intervistata da Tuttosport, la conduttrice televisiva ed ex modella ha parlato dei traguardi che il Milan deve raggiungere per tornare in alto: “Arrivare in cima è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più. Seconda stella o Champions? Per me c’è solo l’Europa. Tornare a vincere la Champions League. Quella è la cosa che più conta. Io vorrei rivedere brillare il Milan nel posto che più merita. Il nostro Dna è in Europa e da nessun’altra parte. Certo vincere oggi, con tante potenze del calcio, non è semplice, ma bisogna provarci”.