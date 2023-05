Cosa significa la fede nel Milan? Ecco le parole dei giocatori

Il Milan si prepara per il derby contro l' Inter . Sul profilo Twitter ufficiale dei rossoneri è stato pubblicato un video in cui i calciatori parlano della fede rossonera, e del suo significato. Ecco il tweet con le parole di Calabria, Leao, Giroud e Tomori .

Giroud : "Può sentire la fede dei tifosi tutte le partite di San Siro. Ci credo sempre in campo, quando abbiamo vinto lo Scudetto e perché no sognare la Champions League".

Tomori: "Per me significa sempre crederci e sempre combattere. Crederci sempre significa non mollare mai, credere di fare sempre qualcosa per vincere le gare spingendo fino alla fine".