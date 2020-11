Fassone: “Questo Milan è anche mio. Vi spiego” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Fassone

MILAN NEWS – Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Il dirigente si è soffermato sulla sua esperienza in rossonero.

“Quanto di questo Milan è mio? Quando vedo la formazione tipo, vedo almeno 5 giocatori che facevano parte di quel progetto. Sicuramente un paio di errori li facemmo all’epoca, era una squadra che era un po’ povera davanti, oggi invece c’è un grande Ibrahimovic. Era il primo anno di costruzione di un progetto importante. Sono stati bravi i direttori che si sono succeduti negli anni successivi a completare il tutto. I giocatori che mi hanno sorpreso di più? Non sono sorpreso da Kessie e Calhanoglu. Calabria è stato bravissimo nella sua evoluzione, si è imposto come un bravo esterno”. Calciomercato Milan: Maldini conclude un acquisto a zero. VAI ALLA NOTIZIA>>>