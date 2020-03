Fassone: “Futuro Donnarumma e Ibrahimovic? Ecco cosa penso”

NEWS MILAN – Marco Fassone ha partecipato telefonicamente alla trasmissione serale di Sportitalia. L’ex amministratore delegato del Milan di Yonghong Li, ha parlato di diversi temi di attualità.

Su Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic: “Situazioni complicate, anche in base alla filosofia della società. Immagino che Ibra sia stato convinto a venire per far parte di un progetto, poi dopo qualche mese Boban ha lasciato la società. Conoscendo come ragiona Mino Raiola, se non vede chiaro in merito al progetto, faccio fatica che i suoi assistiti possano restare”.

Sul passato rossonero, con le differenze tra Yonghong Li ed Elliott-Gazidis: “Il mio auspicio era che tutti venissero lasciati a lavorare (Gattuso, ndr). Serve continuità, almeno due anni, i continui cambiamenti sono nocivi. Temo che la prossima stagione per il Milan sia un nuovo inizio”.

Sul futuro della Serie A, in caso lo stop continuasse: “Siamo in un vuoto di normativa. Io penso che assegnare lo Scudetto in questo momento, lascerebbe a tutti l’amaro in bocca. Spero si riescano a trovare gli spazi per giocare i play-off, o un breve finale di campionato. Se dipendesse da me, se non avessi spazio per giocare, non assegnerei lo Scudetto”.

Se i club possono bloccare i giocatori a partire, nel caso della Juventus con Higuain e altri: “Non confondiamo le ordinanze ministeriali, con le normative del club. Questi ultimi pensano ad altro, come i contratti e le questioni economiche. Ogni club ha fatto le sue valutazioni per la propria gestione”.

Sul taglio stipendi dei calciatori per aiutare le tasche delle società: “Dipende da quante partite giocheranno o meno, se chiuderanno il campionato o meno, o sulla questione diritti tv. Se non si concluda il campionato, bisogna trovare un accordo. i club si stanno sentendo per valutare le proposte e trovare una soluzione di buon senso. In Serie A è più facile visti gli stipendi alti dei calciatori, in Serie B invece la situazione può essere diversa”.

Intanto nel corso della serata è arrivato il video-messaggio di Paolo Maldini in cui parla delle sue condizioni di salute dopo la positività al coronavirus >>>

