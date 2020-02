Fascetti: “Il rigore per la Fiorentina non c’era, ma il Milan era calato”

NEWS MILAN – Eugenio Fascetti – ex allenatore fra le altre di Lazio, Torino, Bari e Fiorentina – ha commentato ai microfoni di ‘TMW‘ il momento del Milan dopo il pareggio di Firenze.

Fascetti ha dichiarato: “Il rigore su Patrick Cutrone non c’era, ma comunque vedo i rossoneri che calano nei finali di partita. Questo è strano perché non è la prima volta che succede. Il motivo è difficile da capire, bisognerebbe vedere come hanno lavorato fin dall’inizio. Alla fine poteva vincerla ma poteva anche perderla…”.

Per il prossimo calciomercato la dirigenza del Milan ha nel mirino un giovane promettente. Per scoprire di chi si tratta continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android