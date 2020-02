Calciomercato Milan – Ag. Omeragic: “Ho incontrato la dirigenza rossonera”

CALCIOMERCATO MILAN – Nussi Jashari, agente di Becir Omeragic, difensore dello Zurigo, ha parlato del suo assistito nell’intervista rilasciata a calciomercato.com: “E’ un talento cristallino del 2002.Da diversi anni viene premiato come miglior giovane del calcio svizzero, un evento che si è ripetuto sia quando era nell’under 17 che nell’under 19. Lo Zurigo sta puntando molto su di lui, adesso vediamo come crescerà lui. Abbiamo rinnovato da poco con la società e vediamo di fare le cose per bene”.

Sull’interesse del Milan: “Il Milan lo conosce bene ed è interessato, abbiamo avuto un incontro con loro. C’è anche la Roma che lo segue con interesse, lo conosce bene. Non è andata bene al tempo e adesso vediamo come va a finire con il Salisburgo. Omeragic è un giocatore richiesto dalla nazionale bosniaca anche se ha fatto tutta la trafila con la Svizzera. Dobbiamo scegliere con calma la nazionale per lui. Abbiamo preso in procura il ragazzo a gennaio con il mio collaboratore Romeo Filipovic”.

Sul Salisburgo: “Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, ma sono molto avanti”.

Sul possibile arrivo in Italia: “E’ un ragazzo molto serio e professionale e vede con interesse il calcio italiano, gli piace. Era entusiasta di questa possibilità che si era creata con il Milan. Adesso è contento perchè ha prolungato con lo Zurigo, in un club dove ha la fiducia di tutti e può mettersi in mostra. Adesso è concentrato nel fare di più, accumulare esperienza: adesso è importante giocare. Per lui giocare non sarebbe facile giocare nella prima squadra del Milan, Zurigo ha ambizioni e progetti diversi. Danno molto più spazio ai giovani. Con loro abbiamo parlato nel mercato di gennaio, ma non era niente di concreto. Doveva ancora finire con il suo vecchio agente e adesso, compiendo 18 anni, è passato da noi”. Intanto ci sono novità importanti sul futuro di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

