Faivre: “E’ stata una benedizione non essere andato al Milan” | News

Romain Faivre, calciatore del Lione, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo mancato trasferimento in estate al Milan

Romain Faivre è stato vicinissimo a vestire la maglia del Milan. Come si può ben ricordare, la scorsa estate i rossoneri avevano praticamente chiuso l'affare con il Brest per far trasferire il talento francese a Milanello, salvo poi saltare nell'ultimo giorno di mercato ed essere rimpiazzato da Junior Messias. Proprio Faivre ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de 'La Provence' sul mancato trasferimento al Milan: "È stato lusinghiero sapere che il Milan era interessato a me. Non è successo ed è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Mi sono detto: sei fortunato ad essere in Ligue 1, a Brest, a giocare quasi tutte le partite, approfittane. Si presenterà l'opportunità di andare in un grande club". Milan, ritorno di fiamma sul mercato? Il centrocampista lo manda Ancelotti