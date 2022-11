Fagioli, parla il fratello: “In passato declinato l’interesse del Milan” | News

Intervistato da 'Tuttosport', Alessandro Fagioli, fratello del centrocampista della Juventus Nicolò, ha parlato di un aneddoto di mercato che riguarda anche il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Quando era nelle giovanili della Cremonese ha detto no al Manchester United: non si sentiva pronto per lasciare l'Italia. E per la Juve ha preferito declinare l'interesse dell'Inter, con cui fece un provino, del Milan e dell'Atalanta: la fede bianconera di Nicolò ha prevalso su tutto". Mercato Milan, Maldini all'assalto di un top player brasiliano >>>