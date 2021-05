F. Galli: “Juventus più forte in attacco, Milan migliore nel gioco”

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato dei punti di forza di Juventus e Milan, prossimi protagonisti di un vero e proprio spareggio Champions

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato dei punti di forza di Juventus e Milan, prossimi protagonisti di un vero e proprio spareggio Champions in campionato. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Leggo': "Juve-Milan? Una sfida inizialmente bloccata: si giocherà sugli equilibri perché entrambe, probabilmente, avranno paura di perderla. Poi, però, sono certo si sbloccherà e sarà spettacolo. Dove è più forte la Juve? Direi in avanti: Ronaldo, Dybala e Morata possono essere letali e decisivi. Dove è superiore il Milan? Hanno un gioco migliore rispetto agli avversari".