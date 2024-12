Sul Napoli: "Antonio Conte non può offendere la passione dei napoletani. Tutti sapevano che il Napoli, contro la Lazio, avrebbe perso con quella formazione schierata in Coppa Italia. Io e tanti altri avevamo previsto come sarebbe andata a finire. Perché poi le sostituzioni al 70esimo? Che senso ha? Se hai quella linea, portala avanti fino alla fine. Lascia in campo gli stessi calciatori. Allora mi è venuta in mente una provocazione. In panchina con la Lazio non c'era Antonio Conte, ma probabilmente il fratello. Il Napoli gioca bene, all'italiana e deve lottare per lo Scudetto. Ma l'Inter, soprattutto in attacco, ha delle soluzioni migliori".