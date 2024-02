L’ex preparatore avverte il Milan: “Maignan è calato ed è meno reattivo”

Nelle ultime settimane è stato evidente il calo di Mike Maignan tra i pali del Milan . Il portiere transalpino, infatti, si è reso protagonista di alcuni errori piuttosto marchiani per uno che ha il suo talento, e non si è più esibito in quelle spettacolari parate a cui aveva abituato i tifosi rossoneri. In merito alla questione è intervenuto anche l'ex preparatore dei portieri del Diavolo, Luigi Turci , che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'L'Equipe'. Ecco, dunque, le sue parole.

Turci: "Milan, Maignan è ancora uno dei migliori. Ma..."

"È ancora uno dei migliori, ma non è più in stato di grazia. Il suo rendimento è calato in termini di tecnica pura, e usa soprattutto le mani, il che lo rende meno reattivo".