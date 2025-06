Ex Milan, Zaccheroni: “Berlusconi mi chiamò di notte per mandarmi via”

Galliani le offrì il rinnovo di contratto. “No, è stata una decisione del presidente: mi ha chiamato di notte e mi ha detto che voleva cambiare. Venni etichettato come un tecnico del 3-4-3, e poi nelle squadre successive mi chiedevano sempre quando avremmo iniziato a giocare 3-4-3. Io devo capire che giocatori ho a disposizioni: a Maldini disse semplicemente che non lo volevo più vedere nella metà campo avversaria. A Costacurta dissi che non lo volevo vedere troppo indietro, non si girava più bene. Non ho inventato niente, gli ho ridotto il campo d’azione chiedendo qualità e non quantità”.