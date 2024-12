Ex Milan, van Basten: “Difficile accettare di dover smettere a 28 anni”

Marco van Basten , ex attaccante del Milan per otto stagioni (sei effettive), per un totale di 201 partite disputate, 125 gol segnati e 13 trofei di squadra vinti (più 3 Palloni d'Oro ) tra il 1987 e il 1995 , ha parlato dei rossoneri in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Ecco, dunque, le dichiarazioni del 'Cigno di Utrecht', appena entrato nella 'Hall of Fame' del club rossonero, sull'infortunio alla caviglia che gli ha fatto lasciare il calcio presto. «È stato difficile accettare di dover smettere di fatto a 28 anni. Ho visto Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Franco Baresi e Mauro Tassotti che hanno giocato quasi fino a 40 anni e per loro è stata una bella cosa. Sarebbe piaciuto tanto anche a me, ma mi sarei accontentato anche di 7-8 stagioni in più. Purtroppo non è stato possibile».