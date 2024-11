Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, ha rivelato i dettagli della trattativa con il Milan per Junior Messias

Giuseppe Ursino , ex direttore sportivo del Crotone , ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Active', rivelando tutti i dettagli della trattativa con il Milan per la cessione di Junior Messias . Ecco, dunque, le sue parole.

"La prima squadra che si era fatta avanti era il Torino. Io sono amico del direttore e c’era Juric, ma con Cairo c’erano della difficoltà perché noi avevamo un’idea dei soldi che volevamo. A quel punto una notte ho pensato di scrivere di lui a Ricky Massara, che so essere un uomo perbene. Sapevo che volevano un esterno destro mancino che rientrava dentro il campo e gliel’ho proposto. Le proprietà straniere difficilmente dicono si a giocatori di più di 26 anni e lui ne aveva quasi 29, ma con Massara ne parlo comunque. Poi mi telefona Maldini, ci vediamo a Milano prima due minuti e poi in un albergo in segreto. Con lui c’era la proprietà del Milan, chi aveva i conti in mano. Dopo una trattativa di qualche ora Messias è stato preso dal Milan, è stata una cosa fatta bene".