Ex Milan, Tsadjout: “La Nazionale è un sogno, ma ho i piedi per terra”

L'ex attaccante del Milan Frank Tsadjout, ora in forza alla Cremonese, ha parlato della possibilità di giocare in Nazionale

Intervenuto in conferenza stampa dopo l'allenamento tenutosi nella giornata di mercoledì 15 marzo, l'attaccante della Cremonese Frank Tasdjout ha risposto alle domande postegli da alcuni giornalisti. Tra queste l'ex Milan ha parlato anche della possibilità di giocare con la Nazionale, che ha considerato come un sogno sebbene voglia rimanere con i piedi per terra. Di seguito le sue parole.

Ex Milan, le parole di Frank Tsadjout sul sogno Nazionale

"Secondo me soprattutto in questa fase della carriera devo tenere i piedi per terra, la Nazionale è un sogno di ogni ragazzo ma già il fatto di poter giocare in Serie A è una grande opportunità. So che più soddisfazioni di squadra arriveranno più si potrà viaggiare con la mente, ma per ora preferisco concentrarmi sulla Cremonese e avere continuità". Il talento del Lille: "Tifo Milan, Ronaldinho e Pirlo i miei idoli" >>>