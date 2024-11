Orlando: “Tonali? Chiediamolo al Milan se manca un giocatore così …”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato dell'ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali, in un discorso più ampio sul reparto mediano della Nazionale Italiana di calcio. Ecco le sue parole: "Tonali? Vai a chiederlo al Milan se manca uno così. Manca l'equilibrio, l'intelligenza tattica. E' un centrocampo bello questo, che non dà punti di riferimento, con giocatori che sanno divertirsi e inserirsi davanti. Ha trovato la formula giusta in mezzo Spalletti".