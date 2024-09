Ex Milan, rivelazioni agghiaccianti di Tonali sulla sua vita: poi rassicura sul suo presente

Sandro Tonali , ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle , ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di 'Sky Sports UK', soffermandosi su quanto accaduto nel corso della squalifica per il caso scommesse. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Ex Milan, Tonali, prima non parlavo con le persone. Ora è diverso"

"Prima dell'errore avevo due vite, perché ero molto chiuso in me stesso e non parlavo mai con le persone, anche in campo di allenamento, anche con lo staff. Ora è totalmente diverso. Ogni giorno è diverso, soprattutto con lo staff e i miei compagni di squadra, perché è normale parlare ogni giorno, è normale avere un rapporto. Quando vengo al campo di allenamento, ora sono la stessa persona; con il direttore sportivo, con lo staff, con i miei compagni di squadra. Prima di questi 10 mesi, prima dell'ultimo anno, non so, ma è un po' diverso perché ero un'altra persona. Ero due persone diverse nella mia vita e nel calcio. E ora sono una sola persona, una sola. Quando parlo con il mister, sono Sandro. Quando gioco, sono Sandro. Quando torno in Italia, sono Sandro. Questo l'ho capito nell'ultimo anno e in questi 10 mesi".