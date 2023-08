Baggio: “Non mi aspettavo che Tonali andasse via, il Milan perde tanto”

Roberto Baggio, uno dei più grandi calciatori di sempre, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha commentato gli acquisti dei meneghini: "Ho seguito poco, ma due passaggi mi sono rimasti in testa. Il primo sicuramente quello di Tonali al Newcastle, non mi aspettavo che andasse via, il Milan perde tanto senza di lui. Il secondo quello di Davide Frattesi all'Inter, è un grandissimo giocatore lo seguo da tempo, mi piace". Pellegrino verso il Milan: le cifre dell'affare >>>