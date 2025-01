Ex Milan – Tassotti: “I rossoneri devono approfittare di questo entusiasmo”

Intervenuto ai microfoni di Tuttocagliari.it, Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, ha commentato l’avvio dell’avventura di Sergio Conceicao

Intervenuto ai microfoni di Tuttocagliari.it , Mauro Tassotti , ex difensore e storico collaboratore di Carlo Ancelotti al Milan , ha commentato l’avvio dell’avventura di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera. L’ex rossonero ha sottolineato l’importanza di sfruttare al massimo il momento positivo che sta vivendo il club di via Aldo Rossi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

«Il Milan deve assolutamente cercare di approfittare di questo momento di entusiasmo che sta vivendo per cavalcare l'onda e riproporre la stessa convinzione e determinazione anche in campionato. Per il Cagliari sarà molto difficile giocare a San Siro.».