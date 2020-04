Ex Milan, Strasser: “Ibrahimovic? Decideva lui cosa dovevo mangiare”

NEWS MILAN – In esclusiva ai microfoni di DerbyDerbyDerby.it, l’ex centrocampista del Milan Rodney Strasser ha rilasciato un’interessante intervista in cui ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Ibra mi voleva bene come un fratellino. A pranzo mangiavamo a gruppi in tavole rotonde, io ero sempre al suo fianco. Cosa prendeva Zlatan da mangiare dovevo prendere io, decideva lui. Una volta c’è stato un derby vinto grazie a un suo gol. Per ricordare la partita, il Milan ha voluto regalare un orologio celebrativo ai calciatori, ma non c’erano per tutti. Poi a pranzo Ibra mi chiede dove fosse il mio orologio e gli rispondo che ero molto giovane e non l’ho avuto. L’indomani mi ha regalato un suo orologio da 9mila euro…”.

Sulla sua esperienza al Milan: "Mister Ancelotti prima del mio debutto in Serie A mi chiese un favore, dicendomi di stare calmo. Ma io avevo una voglia e una grinta assurda, pochi minuti dopo sono stato ammonito. Quell'esordio mi ha cambiato la vita. Il mio gol di Cagliari ha dato una svolta molto importante per la conquista dello Scudetto. Quel titolo lo abbiamo festeggiato in albergo a Roma, dopo la partita c'era pure Boateng che ballava Michael Jackson. Sono dei momenti indimenticabili".