"Ho bevuto tanto whisky, mi sentivo ubriaco. Ricordo che a un certo momento mi sono alzato e sono entrato in una stanza buia. Non si sentivano rumori, niente. Ho appoggiato a mano alla parete per cercare l'interruttore e quando s'è accesa la luce mi accorgo che ero finito in una sala enorme piena di vini. Mi guardo intorno e vedo che c'è un calciatore biondo e bellissimo che si baciava con una mora e una bionda. Non vi dico chi è, non posso… posso solo dirvi che era uno molto famoso. Quale fu la mia reazione? Dissi: sorry… sorry… e me ne andai. Spensi la luce e non ci credevo che era proprio lui. C'erano quattro, cinque del Milan ma non posso dire chi erano. Uno di questi era biondo e bellissimo e molto ambito dalle ragazze presenti. Sono andato via con un sorriso grande così… era andato tutto benissimo. Erano le 6.30, forse anche le 7 del mattino. Ho baciato i piedi di Dinho e l'ho ringraziato".