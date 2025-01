Il Milan, in questa sessione di calciomercato di gennaio, potrebbe tornare alla carica per Arda Guler e il promotore di questa operazione potrebbe essere proprio Sérgio Conceicao. Come noto i rossoneri già in passato avevano seguito il giovane talento turco, quando ancora quest'ultimo vestiva la maglia del Fenerbahce. Il ragazzo, poi, dovendo scegliere tra più destinazioni, ha optato per il Real Madrid, dove comunque è riuscito solo in parte a mostrare il proprio talento. Lo spazio che ha avuto fino ad ora non è stato infatti tantissimo rispetto alle sue qualità e alle sue ambizioni e non è escluso un suo trasferimento, seppur a titolo temporaneo.