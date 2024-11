Nel corso di una delle ultime sessioni di calciomercato il Milan sembrava essere molto interessato ad Arda Guler , ai tempi ancora calciatore del Fenerbahce . La decisione del turco, alla fine, è ricaduta sul Real Madrid , dove ha mostrato lampi di grande classe quando ha avuto spazio. È altrettanto chiaro, però, che in un club tanto pieno di stelle è anche difficile avere un grande minutaggio. Ed è per questo motivo che si è tornato a parlare di un suo possibile addio in un prossimo futuro, nonostante Carlo Ancelotti abbia spesso speso parole importanti sul suo conto.

Calciomercato Milan - Arda Guler, ritorno di fiamma? Ecco la verità sul colpo

Le ultime informazioni giungono direttamente da 'Caught Offside'. Secondo quanto riportato, infatti, sulle tracce di Arda Guler ci sarebbero diversi club. In primis l'Arsenal, che sarebbe pronto a presentare un'importante offerta al Real Madrid per portarlo in Inghilterra. Non solo, perché, si legge, il ragazzo interesserebbe seriamente anche all'Aston Villa, alla Juventus e al Milan. Nella sua decisione per il futuro peserà senza ombra di dubbio il minutaggio che gli verrà concesso e in tal senso i Gunners non sono esattamente la destinazione ideale.