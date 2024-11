Ex Milan, Simic: “Il mio rapporto con Pioli è sempre stato buono”

In un'intervista fatta ai microfoni di Gazzetta.it, Jan-Carlo Simic, ex difensore del Milan, ha parlato del suo rapporto con Stefano Pioli

In un'intervista fatta ai microfoni di Gazzetta.it, Jan-Carlo Simic, ex difensore del Milan ora alla corte dell'Anderlecht, ha parlato del suo rapporto con Stefano Pioli, svelando alcuni retroscena legati alla sua esperienza in rossonero. Simic ha ricordato un episodio significativo della sua carriera al Milan, risalente all'estate scorsa, durante la tournée negli Stati Uniti, quando Pioli lo schierò titolare in un'amichevole contro il Real Madrid, con giocatori del calibro di Bellingham, Modric e Vinicius.