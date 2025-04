Ex Milan, Serginho: “La finale di Istanbul? Vi rivelo un nostro problema”

Intervistato a Radio Serie A, Serginho , ex giocatore del Milan , ha ripercorso la sua carriera in rossonero tra trofei, vittorie, delusioni e lunghe amicizie. Ma non solo, l'ex terzino brasiliano ha parlato anche della sua infanzia, dei suoi inizi con il calcio e della dolorosa perdita del figlio. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Ex Milan, Serginho: "La finale di Istanbul? Litigammo nello spogliatoio perché..."

Sulla finale di Istanbul: "Prima della finale facevamo allenamento e per noi della seconda squadra era quasi impossibile segnare a una difesa formata da Maldini, Nesta, Stam e Cafu. Poi c'era anche Dida che in quel momento era il portiere più forte del mondo. Dopo il 3-0 dissero che festeggiamo nello spogliatoio, ma non era vero. Litigammo anche nello spogliatoio durante l'intervallo, perché in ogni partita avevamo un crollo di 10 minuti. La squadra vinceva ma in quei 10 minuti sembrava non esserci. Non era solo un problema di Milan-Liverpool, era un problema di tutta la stagione. In spogliatoio si parlava di quel crollo mentale all'intervallo. Tu quando giochi contro una squadra normale, non te ne accorgi. Quando giochi contro il Liverpool, possono essere decisivi quei 10 minuti. Dopo che sono passati, siamo tornati e abbiamo creato una marea di occasioni. Come accaduto nel derby 6-0: c'è la serata in cui tutto va bene, quella non lo era. Era impossibile perdere quella finale nel nostro occhio umano".