Ex Milan, Serginho: “Il primo anno in rossonero fu difficile. Zaccheroni…”

Intervistato a Radio Serie A, Serginho, ex giocatore del Milan, ha ripercorso la sua carriera in rossonero

Intervistato a Radio Serie A, Serginho, ex giocatore del Milan, ha ripercorso la sua carriera in rossonero tra trofei, vittorie, delusioni e lunghe amicizie. Ma non solo, l'ex terzino brasiliano ha parlato anche della sua infanzia, dei suoi inizi con il calcio e della dolorosa perdita del figlio. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!