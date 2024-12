Dejan Savicevic , ex calciatore del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Sportal.bg', soffermandosi in particolare sul suo passato in rossonero e sulle finali di Champions League disputate. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Savicevic ricorda le finali di Champions: poi svela il retroscena sull'infortunio

Sul Milan: "Per me, la finale di Champions League contro il Barcellona è il momento più magico della mia carriera. Abbiamo giocato ad Atene contro un grande avversario, il loro allenatore era Johan Cruyff, e la squadra comprendeva Romario, Stoichkov, Koeman, Bakero, Guardiola, Zubizaretta. Erano tutti membri della nazionale, e siamo andati in finale senza due grandi giocatori: Baresi e Costacurta. Era un periodo in cui solo tre stranieri potevano essere in una squadra. Cruyff ci ha motivato parlando di come voleva che la sua squadra giocasse un bel calcio e segnasse molti gol. Non li abbiamo battuti, ma li abbiamo travolti con un 4:0".