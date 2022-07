Ex Milan – Samu Castillejo si presenta a Valencia: le sue parole

Dopo 4 anni, le strade di Castillejo e del Milan si sono separate. Oggi a Valencia è andata in onda la sua conferenza stampa di presentazione

Kenneth Malandrin

Nella giornata di ieri, il Milan ha confermato con un comunicato ufficiale la cessione di SamuCastillejo al Valencia. Dopo 4 anni in rossonero, le strade del malagueño e del Diavolo si sono definitivamente separate. A Valencia, lo spagnolo ritrova Gennaro Gattuso, che lo allenò a Milano durante il corso della stagione 2018/19.

Oggi Castillejo si è presentato ai suoi nuovi tifosi durante il corso della consueta conferenza stampa di presentazione; di seguito ne riportiamo le dichiarazioni.

Sul perché ha scelto la piazza di Valencia, Castillejo ha risposto: "Ad ogni calciatore, spagnolo o no, piacerebbe giocare per il Valencia. C'era già stato interesse a dicembre, ma l'operazione non si è concretizzata perché Milan e Valencia non sono riuscite a trovare un accordo. Già a dicembre il Valencia era la mia prima scelta, proprio come ora. L'ho detto al mio agente, volevo giocare qui. Ho fatto molti sforzi per essere qui e ora sono felice".

Sugli argomenti di cui ha parlato con mister Gattuso:"Conosco il mister da ormai tre anni, lo avevo al Milan. Nelle prime chiamate mi ha fatto sapere che era contento e che il club e la gente che lavora qui lo fa al meglio, si lavora come in un grande club. Tutti desideriamo portare il Valencia dove merita di stare".

Se crede di poter tornare alla miglior versione di sé stesso:"Chi mi conosce sa che ho sempre avuto fiducia in me stesso. Durante il corso dell'ultimo anno ci sono state altre cose, al di fuori dell'ambito sportivo, e alla fine è il Milan che ha dovuto prendere le decisioni. Io ho sempre lavorato, mi sono sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa''.

Sugli aspetti del suo gioco cambiati grazie al calcio italiano:"Tutti i calciatori maturano col passare degli anni. Ora in campo sono diverso rispetto a quando sono arrivato al Milan dal Villarreal, ma la voglia e l'ambizione sono le stesse".

Sulla longevità dell'interesse del Valencia per lui:"Siamo stati sempre in contatto, in quasi tutte le sessioni di mercato. Io volevo venire e il mio agente ne era consapevole".

Su che tipo di allenatore sia Gattuso:"L'avete visto quando era giocatore? Come allenatore è uguale. Sa relazionarsi benissimo con i calciatori e a noi questa sua caratteristica piace molto. Il mister ha contribuito alla rapida e felice riuscita del trasferimento, anche in virtù del forte legame che ha col Milan. Il resto l'ho fatto io".

