Ex Milan, Sacchi a sorpresa: può tornare ad allenare! Ecco dove

Intervistato da Adnkronos, Arrigo Sacchi ha rivelato una notizia clamorosa: l'ex tecnico del Milan potrebbe tornare ad allenare. Il leggendario ex allenatore rossonero, che ha segnato un'epoca con tante vittorie e trofei in cinque stagioni con il Diavolo, starebbe pensando di tornare in panchina, ma forse non in Italia e non in Serie A . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero. Quali squadre? Ne ho tante. Ma se farlo in Italia non lo so. Perché io voglio troppo bene a questo paese, solo che ho un difetto: dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi. E questo mi dispiace dirlo. E quindi cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri".