Ex Milan, Ronaldinho: “Io allenatore in futuro? La penso così”

Riccardo Varotto

Ronaldinho, ex fenomeno del Milan e del calcio mondiale, ha parlato su 'Twitch' del presente e del suo futuro. Il brasiliano ha raccontato che attualmente gioca a calcio per divertirsi con i pensionati, rivelando di non avere piani precisi per il proprio futuro.

Ecco le sue parole: "Ad oggi, gioco tra i pensionati. Cogliamo l'occasione per stare insieme e rivedere vecchi amici. Il calcio fa parte della mia vita e lo sarà per sempre. Ne ho passate tante ma ora è tutto piacevole". Molto importante per Ronaldinho passare del tempo con i propri affetti personali, dopo che la carriera da calciatore l'ha tenuto lontano da essi per molti anni.

Il brasiliano diventerà mai un allenatore? Ronaldinho sembra avere le idee chiare sulla questione: "Non riesco a vedermi come allenatore". Magari in futuro cambierà idea...