Ex Milan – Robinho: “In rossonero ho vissuto un’esperienza fantastica”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Robinho, intervistato dai colleghi di TMW all’indomani del suo quarto ritorno al Santos, ha ripercorso quella che è stata la sua carriera con il Milan.

Ecco le parole di Robinho che commenta l’esperienza in rossonero: “Sono stati quattro anni bellissimi, ho segnato oltre 30 gol, abbiamo vinto uno Scudetto indimenticabile e anche una Supercoppa italiana. Quello era davvero un grande Milan, un top club mondiale in cui ho avuto la fortuna di giocare con tantissimi campioni come Pato, Gattuso, Nesta, Seedorf, Pirlo, Ronaldinho, Thiago Silva, Inzaghi, Kakà, Ibrahimovic…”.

L’intervista poi prosegue e Robinho si è lasciato andare anche con delle dichiarazioni che riguardano Ibra: “Non mi sorprende affatto che anche a 40 anni sia un leader. È sempre stato un professionista esemplare, lui vive davvero per il calcio. Al Milan ho avuto il privilegio di giocare e allenarmi con lui, di vederlo tenere alto tutti i giorni il livello della squadra. È stato un onore per me”.

Infine, Robinho lancia un messaggio di affetto verso la sua ex squadra e i suoi vecchi tifosi: “Oggi sono un uomo nuovo, ho 36 anni e diciamo che ho messo la testa a posto. Voglio mandare un forte abbraccio e un grosso in bocca al lupo per questa nuova stagione ai tifosi rossoneri in particolare, non li dimenticherò mai. Sempre forza Milan”.

Nel frattempo, ecco cosa prevede il nuovo DPCM in ambito sportivo >>