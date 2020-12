Ex Milan, retroscena shock di Amelia: “Facevo fatica a camminare” | News

Ultime Notizie Calcio News: le dichiarazioni di Amelia

CALCIO NEWS – Marco Amelia, ex portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Amelia ha svelato un retroscena relativo alle sue condizioni di salute. Ecco cosa ha detto.

"Ai tempi del Chelsea ho iniziato ad avvertire forti dolori alla schiena e alle anche. Ho visto anche un'intervista del tennista Murray, anche lui ha sofferto le stesse cose ma ha continuato. Avevo programmato l'operazione, era necessaria perché facevo fatica a camminare, non riuscivo a prendere in braccio i miei figli. Mi è stato tutto rinviato per il Covid ma finalmente la scorsa settimana l'ho fatta. Sono costretto ad usare le stampelle, ma spero per Natale di gettarle via. Sono stati momenti non positivi".