Ex Milan – Redondo: “Futuro da allenatore? Mi formerò anche in Italia”

NEWS MILAN – Fernando Redondo, classe 1969, ex centrocampista di Tenerife, Real Madrid e Milan, ha parlato ai microfoni di ‘AS‘ a 20 anni di distanza dall’assist effettuato in Champions League, ad ‘Old Trafford‘, in Champions League: l’ormai famigerato ‘Taconazo‘ per fornire a Raúl Gonzalez Blanco l’assist per il vantaggio delle ‘Merengues‘ in casa del Manchester United.

“Non mi sembra vero siano passati 20 anni. Non mi sento una leggenda. Però è molto gratificante per mi vedere e ricevere l’affetto della gente. Il mio rapporto con il Real Madrid è eterno. Non gioco coi veterani per la lesione al mio ginocchio, però ci sentiamo sempre”, ha detto Redondo.

Sul suo futuro, Redondo ha detto: “Allenatore? Ho avuto due proposte concrete la scorsa stagione, ma non era il momento giusto. La formazione è importante e ho in programma viaggi in Italia, Spagna e Inghilterra per studiare”. Sul figlio Federico, Redondo ha concluso: “Gioca nell’Argentinos Juniors è molto giovane (2003, n.d.r.) è vero che lo stanno seguendo in Inghilterra, ma deve continuare a crescere”. QUESTI I RICORDI ROSSONERI DI DEMETRIO ALBERTINI >>>