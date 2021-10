Ex Milan – Rami non smette di sognare: “Difficile non pensare alla Nazionale”

Adil Rami, ex difensore del Milan, non nega il suo desiderio di poter rivestire un giorno la maglia della Nazionale francesi

Intervenuto ai microfoni del sito della Ligue 1, Adil Rami continua a sognare la maglia della Nazionale francese nonostante i suoi 35 anni. Queste le parole dell'ex difensore del Milan. "Ovviamente è quasi impensabile che io torni in Nazionale. Ma è difficile non pensarci. Fa parte del mio carattere e nessuno mi impedirà di sognare. Le persone che leggeranno questa intervista si chiederanno 'Di cosa sta parlando? Vuole tornare anche se non gioca', ma questo è il mio modo di fare. Nella mia testa mi dico sempre: 'Se fai una grande stagione con il Troyes e dai risposte, perché no?'. Didier Deschamps non convoca un giocatore solo perché è importante per il gruppo. Non gliene frega niente: lui vuole giocatori su cui poter contare, che offrano alte prestazioni. Dopo bada alla generosità, alla mentalità e all'allegria che porti".