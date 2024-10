Raducioiu: “Grato al Milan per il 1994, un sogno diventato realtà”

Florin Raducioiu, ex rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni ricordando il suo passato in rossonero al Festival dello Sport

Tra i protagonisti della storica vittoria del Milan nella Coppa dei Campioni del 1994 c'era Florin Raducioiu , un calciatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia rossonera. Recentemente, l'ex attaccante è stato presente a Trento per il Festival dello Sport , partecipando all'evento " Il Milan degli Invincibili ".

In un'atmosfera di nostalgia e celebrazione, Raducioiu ha condiviso il suo profondo legame con il club e i suoi dirigenti, esprimendo la sua gratitudine per l'opportunità di far parte di una squadra leggendaria: