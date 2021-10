Ex Milan – Poli: “Tonali ha le qualità per giocare bene al Milan” | News

Andrea Poli, ex centrocampista del Milan, ha speso delle belle parole nei confronti di Sandro Tonali: ecco il suo pensiero

Intervenuto nel canale Twitch del Milan, Andrea Poli ha parlato di Sandro Tonali. Queste le parole dell'ex centrocampista rossonero. "Tonali è un ragazzo che ha grandi qualità, è molto giovane. E' normale, per un ragazzo con grandi aspettative, avere difficoltà se passi dal Brescia al Milan. Ma è un ragazzo che non si tira indietro, che ha grandi qualità e tiene bene la pressione. Ha le spalle larghe e ha le qualità per giocare bene al Milan". Intanto ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico annuncia diversi indisponibili.