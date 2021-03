Ex Milan, Piatek: “Persi la pazienza dopo l’arrivo di Ibrahimovic” | News

Piatek: “Via dal Milan a causa di Ibrahimovic”

Intervistato ai microfoni di Prawda Futbolu, l'ex numero 9 del Milan Krysztof Piatek ha parlato del suo addio ai rossoneri. "Decisi di lasciare il Milan nel gennaio del 2020 dopo l'arrivo di Ibrahimovic. Non immaginavo di dover fare cinque partite di fila in panchina. Quando lui inizia dal primo minuto, praticamente non esce più dal campo. Solamente in caso di infortunio accade ciò. Nelle prime partite dopo il suo arrivo non ho giocato nemmeno un minuto. Ho avuto una possibilità in Coppa Italia e ho fatto un gol e un assist. In ogni caso mi sono seduto in panchina senza mai fiatare. Avevo perso la pazienza e decisi di andare via".