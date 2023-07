Ex Milan, Pato: “Tornare in campo è stato sensazionale”

Sul San Paolo : "Sono cambiati i fisioterapisti, sono cambiati i medici, è cambiata anche la cura dell’alimentazione dei giocatori. Adesso ci si sente davvero al centro di tutto. Dicevo a mia moglie che sarei tornato a casa soltanto dopo una sua telefonata, perché al campo di allenamento mi sentivo proprio bene, come se fossi in famiglia".

Sul ritorno in campo: "Mamma mia come ero ansioso quando Dorival Junior mi ha detto di entrare. Tornare in campo dopo tutto quel tempo fuori è stato sensazionale. Devo ringraziare i miei compagni, il team dei fisioterapisti, tutti quelli che mi hanno dato una mano. Ho pianto tanto in questo periodo, ma oggi è arrivato il giorno di sorridere".